Абдоллахиян назвал переговоры с Боррелем плодотворными

26 июн. 10:46

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал плодотворными переговоры с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ИРНА.

Ранее, в субботу, дипломаты провели встречу, обсудив множество вопросов, включая переговоры в Вене, направленные на восстановление ядерной сделки с Ираном и отмену санкций в отношении страны.

О результатах переговоров Абдоллахиян сообщил в своем Twitter.

"Встретился с Борреллем в Тегеране. Провели плодотворные переговоры по ряду актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, в том числе по ситуации вокруг переговоров по отмене санкций. Окончательная сделка находится в пределах досягаемости, если у других сторон будет желание сделать это. Иран полон решимости заключить хорошую и прочную сделку", - написал глава иранского внешнеполитического ведомства.