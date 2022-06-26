Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России

26 июн. 10:31

Великобритания, США, Канада и Япония собираются ввести запрет на приобретение российского золота в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Об этом говорится в сообщении, которое было распространено в воскресенье канцелярией главы британского правительства Бориса Джонсона, передает ТАСС.

По данным сообщения, эти ограничения распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного.

"Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня", - сообщили на Даунинг-стрит, подчеркнув, что британский премьер призовет своих коллег по "семерке" ввести аналогичные меры.

В сообщении также отмечается, что эта мера будет иметь "глобальный охват", исключив этот товар из регулируемых международных рынков, учитывая центральную роль Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США.