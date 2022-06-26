Президент Литвы: страна не пойдет на уступки по транзиту санкционных товаров в Россию

26 июн. 10:16

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил на своей странице в в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что республика не пойдет на уступки в урегулировании вопроса транзита подпавших под санкции товаров в Калининградскую область.

Лидер Литвы заявил о намерении применять санкции ЕС в отношении России, в том числе сохранять контроль над провозимыми через территорию республики товарами. Он подчеркнул, что ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России. При этом Науседа выразил беспокойство насчет последствий антироссийских санкций, отметив, что ограничения не должны наносить ущерб интересам Литвы и международным соглашениям.

Напомним, что ранее Литва уведомила власти Калининграда, что с 18 июня прекращает пропускать подпавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Позже стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В России действия республики сочли незаконными.