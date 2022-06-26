Азербайджан отмечает День Вооруженных сил

26 июн. 10:00

Сегодня Азербайджан празднует День Вооруженных сил. Именно в этот день 104 года назад, 26 июня 1918 года, решением правительства Азербайджанской Демократической Республики была создана первая регулярная армейская часть – Отдельный азербайджанский корпус. Данное решение фактически заложило правовую базу для создания ВС Азербайджана.

Азербайджанская армия была создана после обретения независимости. 9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял закон о создании Национальной армии. Так, до 1998 года День ВС Азербайджана отмечался 9 октября.

Указом президента Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен Днем ВС Азербайджана и нерабочим днем. Новой датой был выбран именно день создания Отдельного азербайджанской корпуса в Азербайджанской Демократической Республике.

С тех пор 26 июня в стране регулярно проводятся военные парады. По случаю праздника в разных частях Баку уже стартовали марши и показательные выступления военных оркестров. Вечером, с 19:00 до 21:00, оркестры также выступят в шести установленных местах – в Парке Гейдара Алиева, на Площади Флага в кругу "Азнефть", в Музейном центре, Офицерском парке, парке Кёроглу и на площади Фонтанов.

Армия Азербайджана, в состав которой входят Сухопутные, Военно-воздушные и Военно-морские силы, призвана защищать независимость и территориальную целостность республики, а также свободу народа Азербайджана. Она является сильнейшей армией Южного Кавказа.

Азербайджанскую армию уже поздравила первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Она выразила благодарность отважным офицерам и солдатам республики за мужество, стойкость и восстановление территориальной целостности Азербайджана.