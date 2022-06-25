РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Восток Грузии потрясла авария с участием туристов 

Восток Грузии потрясла авария с участием туристов 

Одиннадцать иностранных граждан пострадали в аварии на трассе, связывающей кахетинское село Бакурцихе и Тбилиси. 
Правоохранители установили, что в микроавтобус с туристами врезался легковой автомобиль. В результате пострадали девять туристов, водитель и гид. Пострадавшие госпитализированы. 
По данным Sputnik Грузия, полиция пока не комментировала случившееся. 
По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

1765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version