Одиннадцать иностранных граждан пострадали в аварии на трассе, связывающей кахетинское село Бакурцихе и Тбилиси.
Правоохранители установили, что в микроавтобус с туристами врезался легковой автомобиль. В результате пострадали девять туристов, водитель и гид. Пострадавшие госпитализированы.
По данным Sputnik Грузия, полиция пока не комментировала случившееся.
По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Восток Грузии потрясла авария с участием туристов
Одиннадцать иностранных граждан пострадали в аварии на трассе, связывающей кахетинское село Бакурцихе и Тбилиси.
1765 просмотров