Восток Грузии потрясла авария с участием туристов 

25 июн. 20:55

Одиннадцать иностранных граждан пострадали в аварии на трассе, связывающей кахетинское село Бакурцихе и Тбилиси.

Правоохранители установили, что в микроавтобус с туристами врезался легковой автомобиль. В результате пострадали девять туристов, водитель и гид. Пострадавшие госпитализированы.

По данным Sputnik Грузия, полиция пока не комментировала случившееся.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.