Байден собирается запретить золото из России

25 июн. 20:45

Президент США Джо Байден и лидеры G7 обсудят вопрос запрета на импорт золота из России, сказал знакомый с ситуацией источник.

"Президент США Джо Байден и его коллеги по G7 договорятся о запрете на импорт нового золота из России, поскольку они расширяют санкции против Москвы", - пишет Reuters.

По словам собеседника агентства, Минфин США во вторник выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в США. Данная мера призвана еще больше должно изолировать Россию от мировой экономики, препятствуя ее участию на рынке золота.