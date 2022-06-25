Несколько жилых домов полыхают в Астрахани

25 июн. 20:06

Возгорание произошло в трех жилых домах в Кировском районе Астрахани, информирует пресс-служба ГУМЧС России по Астраханской области.

Ведомство уточняется, что возгорание произошло в субботу, в 19.00 по мск.

"В оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о загорании трех жилых домов в Кировском районе город Астрахань по улице Красная Набережная, 131", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Также в ведомстве отметили, что к ликвидации возгорания привлечены 41 спасатель и 15 единиц техники.