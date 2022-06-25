В КБР создадут 37 "Точек роста"

25 июн. 21:45

Свыше 58 млн рублей направят на создание 37 образовательных центров "Точка роста" в сельской местности и малых городах Кабардино-Балкарии, сообщил министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Анзор Езаов.

По его словам, организации планируется открыть до конца года в рамках нацпроекта "Образование".

"В частности, в рамках проекта "Современная школа" создадим и обеспечим функционирование 37 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", - сказал он.

Далее Езаов отметил, что объем предусмотренных средств составляет 58,04 млн рублей.