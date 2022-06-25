"Россия поставит на мировые рынки более 50 млн т зерна"

25 июн. 19:55

Президент России Владимир Путин заявил о том, что страна в этом гожу готова поставить свыше 50 млн т зерна на мировые рынки.

"В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверно, будем свыше 50 миллионов тонн", - сказал он на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Далее глава российского государства отметил, что Беларусь также наращивает производство, сельское хозяйство в этой стране развивается очень уверенно, успешно.