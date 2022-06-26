Северная Осетия организовала поставки сладких напитков в Казахстан

26 июн. 8:45

Группа компаний "Бавария" в Северной Осетии отправила первую партию газированной сладкой воды в Казахстан, сообщил коммерческий директор предприятия Заур Абоев.

"У нас впервые состоялась отгрузка продукции в Казахстан. Мы заключили с ними контракт на выставке "Продэкспо-2022", где ежегодно участвуем с индивидуальным стендом. Отгрузили больше 20 тонн безалкогольной продукции из премиальной линейки, а также напитки из традиционной линейки", - приводит слова собеседника ТАСС.

Абоев отметил также, что в скором времени планируется наладить поставки пива и безалкогольных напитков в Киргизию.