Дагестан получит 3,6 млрд рублей на развитие приморского региона

26 июн. 5:45

Дагестан получит бюджетный кредит на инфраструктуру в размере 3,6 млрд рублей, средства пойдут на развитие перспективного Карабудахкенткого района, рассказал глава республики Сергей Меликов.

О том, что кредит одобрен объявил вице-премьер России Марат Шакирзянович Хуснуллин на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

По словам Меликова, средства пойдут на комплексное развитие Карабудахкентского района, будут построены магистральные водоводы, газопроводы, линии электропередачи, системы водоотведения.

"Дополнительное финансирование поможет нам решить сразу две важные задачи - обеспечить комфортные условия для карабудахкентцев и дальше реализовывать здесь крупные инвестпроекты", - написал он в телеграм-канале.

Меликов отметил, что Карабудахкентский район, находящийся на побережье Каспийского моря, обладает огромным туристическим потенциалом.