В список ЮНЕСКО может попасть казахский танец "Ортеке"

26 июн. 2:45

Казахский национальный танец "Ортеке" может быть включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Информация о том, что профильные ведомства Казахстана проводят работу по включению в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО казахского народного танца "Ортеке" появилась на официальной странице театра "Астана Балет".

Танец "Ортеке" юмористический и имеет три варианта: кукольный, хороводно-игровой, сольный. Его название переводится как "архар, попавший в яму", он вдохновлен наблюдениями за животными в разных ситуациях.