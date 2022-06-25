Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений

25 июн. 18:42

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых стороны обсудили ситуацию с поставкой удобрений для сельского хозяйства.

По словам главы российского государства, РФ и Беларусь – это "крупнейшие поставщики удобрений на мировой рынок". "Я бы хотел с вами на этот счет тоже поговорить - в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов", - сказал он.

Далее Путин обратил внимание на то, что 15% от мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений - это "очень значительный объем".