Ушел из жизни народный артист России Николай Кубарь

25 июн. 18:24

На 76-м году жизни скончался балетмейстер-постановщик Николай Кубарь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Ушел из жизни народный артист России, герой труда Кубани Николай Васильевич Кубарь. Ему было 75 лет", - написал глава региона в Telegram-канале.

В связи с утратой Кондратьев выразил соболезнования родным и близким артиста. "Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и принципиальный руководитель - таким Николай Васильевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал", - отметил глава региона.

Николай Кубарь - балетмейстер-постановщик, родился в 1946 году в селе Благодарное Ставропольского края. Занимал должность худрука ансамбля танца и песни "Кубанская казачья вольница". С 1999 года был профессором кафедры хореографии в Краснодарском государственном университете культуры и искусств.