Египет намерен использовать рубль в торговле с Россией. Это политическое или экономическое решение?

Россия и Египет планируют перейти на местные валюты в двусторонних торговых операциях, чтобы преодолеть затруднения, спровоцированные западными санкциями против Москвы из-за спецоперации на Украине. Как сообщает Al-Monitor, 16 июня министр торговли и промышленности Египта Невин Гамеа заявила, что Каир разработает платежный механизм, позволяющий использовать российский рубль в торговых обменах с Москвой. ”Морское и воздушное сообщение были нарушены из-за украинского кризиса, банковские транзакции тоже пострадали, - сказала Гамеа на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. - Необходимо обеспечить механизмы для осуществления платежей, потому что Египту нужна российская пшеница”.

Египетский министр сообщила, что в 2021 году торговый обмен между Египтом и Россией вырос до $ 4,7 млрд - на 5,1% по сравнению с $ 4,5 млрд годом ранее. Египетский экспорт в Россию вырос на 14,7% в 2021 и достиг $ 591,7 млн, увеличившись с $ 515,6 млн в 2020 году. Российский экспорт в Египет вырос на 3,9% до $ 4,178 млрд.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Москва и Каир договорились перейти на местные валюты для взаимных расчетов. Он отметил, что объемы египетско-российской торговли достаточно велики для того, чтобы две страны могли использовать рубли и египетские фунты. ”Это пойдет на пользу как российской, так и египетской экономике”, - добавил Мантуров.

Российские банки были отключены от системы межбанковских расчетов SWIFT из-за чего Москве сложнее платить за импорт и получать деньги за экспорт. Санкции осложнили и египетские торговые транзакции с Россией, главным экспортером пшеницы в наиболее населенную страну арабского мира. Египет - крупнейший импортер пшеницы.

”Соглашение очень важное для стимуляции экономических и торговых обменов между Египтом и Россией на фоне инициированных Америкой западных санкций против Москвы”, - говорит профессор экономики Йомн Эль-Хамаки из каирского Университета Айн-Шамс.

По мнению Эль-Хамаки, соглашение обеспечит египетским экспортерам более широкий доступ на российский рынок. ”Египетско-российский торговый баланс перекошен в сторону России, а это соглашение поможет восстановить равновесие”.

В этом году Египет был страной-гостем Санкт-Петербургского форума. Присутствие египетской делегации подчеркивает укрепляющиеся связи между Каиром и Москвой. Выступая на форуме в онлайн-формате египетский президент Абдул-Фаттах ас-Сиси назвал Россию важным партнером Египта. ”Россия - важный партнер Египта во многих сферах, отношения между двумя нашими странами на высоком уровне, - заявил ас-Сиси. - Египет и Россия осуществляют масштабные и амбициозные проекты, которые служат интересам обеих стран”.

Египетско-российское партнерство значительно укрепилось после прихода ас-Сиси к власти в 2014 году. За последние восемь лет Каир закупил российское вооружение на миллиарды долларов. Россия занимается созданием промышленной зоны в Суэцком канале, и обе страны работают над обновлением египетской железнодорожной сети.

Россия также строит первую в Египте атомную станцию в Эль-Дабаа на северо-западе страны стоимостью $ 25 млрд. 85% строительства финансируется Москвой. В 2018 году Египет и Россия подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью укрепления двусторонней торговли и других связей.

Выступая на форуме, российский президент Владимир Путин обозначил ”конец однополярного мира”, обвинив Запад в стремлении уничтожить экономику страны. ”Мы нормализуем экономическую ситуацию. Стабилизируем финансовые рынки, банковскую и торговую системы, - сказал Путин. - Мы сильный народ, и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, мы решим любую проблему. Тысячелетняя история нашей страны тому подтверждение”.

Но эксперт по международным и стратегическим отношениям Анас аль-Кассас не так уверен в силе российской экономики. ”Россия хочет использовать свой потенциал экспортера нефти, зерна и нефтехимии в амбициозной попытке создать новую экономическую систему, - сказал эксперт в интервью Al-Monitor. – ВВП России составляет $ 1,8 трлн, примерно 3% мирового ВВП. У России нет возможности создать новую экономическую систему. Рубль - слабая валюта и его показали за последние годы были плохими. Поэтому рассчитывать на рубль в создании новой экономической системы и отказа от доллара в глобальной торговле не реалистично”.

Медхад Нафей, экономист и советник министра снабжения и внутренней торговли, переживает, что переход на местные валюты в торговле с Россией увеличит давление на валютный рынок в Египте.

”Египетский импорт из России составляет более $ 4 млрд, а экспорт - менее $ 1 млрд. Переход на местные валюты спровоцирует у Египта проблемы с обеспечением рубля для торговых транзакций, в то время как у России с фунтом сложностей не возникнет”, - рассказал эксперт. По его словам, импортерам придется искать другие рынки, если они не смогут обеспечить достаточное количество рублей для торговых операций с Россией.

В мае валютные резервы Египта упали до $35,5 млрд с $37 млрд в апреле. В марте египетский Центральный банк снизил стоимость фунта на 14% из-за давления, спровоцированного украинской спецоперацией на экономику. Нафаи уверен, что решение о переходе на местные валюты в торговле с Россией ”скорее, политическое, нежели экономическое”. По его мнению, ”стоит поискать другие альтернативы для ослабления давления на валютный рынок в Египте”.