Катар и Египет договорились об укреплении сотрудничества

25 июн. 17:38

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели переговоры в Каире. Стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и ближневосточное урегулирование.

"В ходе заседания обсуждались двусторонние отношения между братскими странами, а также пути их укрепления и развития в различных сферах, особенно в области инвестиций, энергетики, обороны, культуры и спорта", - сообщает Катарское информационное агентство.

Уточняется, что это первый официальный визит Аль Тани в Египет с 2015 года.