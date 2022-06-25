Мюнхен протестует накануне саммита G7

25 июн. 17:25

Около 3,5 тыс человек стали участниками протестной демонстрации в Мюнхене в преддверии саммита Группы семи (G7).

По словам официального представителя полиции столицы Баварии Андреаса Франкена, в перечне требований протестующих – отказ от ископаемого топлива, сохранение биоразнообразия, социальна справедливость и повышение эффективности борьбы с голодом в мире.

Встреча лидеров стран "семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау на юге Германии, главная тема предстоящих переговоров – ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций.