Эксперты объяснили, почему нефтяные цены падают

Эксперт по энергетике Дэн Ергин указывает две причины, по которым нефтяные цены падают в течение месяца, несмотря на ограниченное предложение: это американская ФРС и российская спецоперация на Украине.

CNBC отмечает, что нефтяные цены росли с прошлого года, взлетев до рекордных значений к тому моменту, когда Россия начала спецоперацию на Украине. Но с конца мая стоимость Brent упала с $120 до $109 за баррель на последнем раунде торгов, подешевев на 10%. Фьючерсы на нефти марки West Texas Intermediate упали на 9% за тот же период.

Вице-председатель S&P Global Дэн Ергин говорит, что ФРС решила бороться с инфляцией, даже несмотря на угрозу загнать экономику в рецессию, что, в свою очередь, ослабляет нефтяные цены. В среду член Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сообщил законодателям, что Центральный банк намерен снизить инфляцию, несмотря на риски рецессии. Совершить ”мягкую посадку” при ужесточении политики без тяжелых экономических последствий, в том числе и рецессии, будет сложно, объяснил экономист.

Кроме того, Россия в ответ на санкции ограничила поставки газа в Европу по газопроводу ”Северный поток” и снизила поставки в Италию; прекратила поставки в Финляндию, Польшу, Болгарию, датской компании Orsted, голландской GasTerra и энергетическому гиганту Shell по немецким контрактам из-за спора в отношении оплаты в рублях. У европейцев возник страх непростой зимы, и власти изо всех сил пытаются наполнить подземные хранилища природным газом.

Спрос Китая под вопросом

По словам Ергина, прогноз спроса со стороны Китая, основного потребителя нефти в мире, тоже неоднозначен. КНР постепенно открывает регионы, которые были закрыты в связи со вспышками заболеваемости Covid. Неизвестно, насколько быстро китайское бизнес-сообщество восстановится после ограничения экономической активности. Экономисты прогнозируют медленное восстановление из-за более заразных вариантов вируса, слабого роста и снижения государственного стимулирования. Масштабы восстановления окажут влияние на нефтяной спрос. Тем не менее текущая неопределенность не дает нефтяным ценам подняться выше, считает Ергин.

Восстановится ли предложение?

В начале июня члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу в июле и августе на 648 тыс. баррелей в день или на 7% от общего спроса. Это выше изначально запланированных 432 тыс. баррелей в день в течение трех месяцев до сентября. ”Мы считаем, что в дальнейшем ОПЕК+ будет придерживаться более либерального подхода и позволит некоторым членам со свободными мощностями добывать больше”, - говорит Эдвард Гарднер, экономист по сырьевым рынкам из Capital Economics. Так он ответил на вопрос, какой будет политика ОПЕК+ после истечения в сентябре срока действия договора по ограничению добычи.

В итоге Brent может упасть до $100 за баррель к концу года, предположил экономист. Но рынкам не стоит ожидать, что предложение будет восстанавливаться в соответствии с такой политикой. По словам Гарднера, несмотря на то, что производственные квоты постепенно увеличиваются, многим не удалось быстро нарастить добычу. ”У большинства членов картеля нет мощностей для увеличения производства в сжатые сроки. Мы считаем, что такие страны, как Ангола и Нигерия, например, в ближайшие месяцы снизят производство, поскольку многолетнее недостаточное инвестирование истощает мощности”, - заключил эксперт.