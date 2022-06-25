В Москве заработали "комнаты прохлады" с кондиционерами и водой

25 июн. 23:00

Москвичи смогут переждать пик жары в 160 комнатах прохлады, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что пространства прохлады работают в столичных центрах социального обслуживания.

В комнаты оборудованы кондиционерами и кулерами с питьевой водой. "Если посетитель почувствует себя плохо, он сможет обратиться за оперативной медицинской доврачебной помощью", - говорится в сообщении.

Комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу с 09:00 до 18:45, в субботу с 09:00 до 16:00. Узнать адрес ближайшей комнаты можно по телефону единой справочной службы: +7 495 870-44-44.