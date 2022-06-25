Непогода не спешит покидать Кубань

25 июн. 16:45

Согласно прогнозу ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регионе по-прежнему будет ненастно.

Так, в воскресенье, 26 июня, в регионе ожидаются грозы, ливни и град, , шквалистый ветер до 20-22 м/с.

В экстренном ведомстве отметили также, что столбики термометров в горах ночью будут подниматься до 7-12 градусов тепла, днем до плюс 14-19 градусов, на Черноморском побережье ночью прогнозируется плюс 15-20 градусов, днем - 23-28 градусов тепла.

Также отмечается, что по информации администрации города Сочи, в ближайшие двое суток будет стоять малооблачная погода, ночами возможны дожди. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и выхода их на сушу