Иран объявил о начале проекта строительства своей первой АЭС

25 июн. 15:25

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил о начале проекта строительства первой иранской атомной электростанции мощностью 360 мегаватт.

"В этом году мы начали другую работу, спроектировав общеиранскую электростанцию мощностью 360 мегаватт, строительство которой предполагалось в сотрудничестве с другими странами. Сегодня мы решительно изменили эту цель и, используя национальный потенциал, строим полноценную иранскую АЭС", - цитирует Эслами агентство ISNA.

Он также предложил иранским строительным компаниям, крупным владельцам промышленных фирм принять участие в проекте строительства АЭС.

"Тем самым наша страна будет обладать более высоким уровнем технологий и промышленности, она станет страной со своей атомной энергетикой, и в результате мы сможем оказаться в числе ведущих стран, обладающей своей атомной промышленностью", - подытожил Эслами.