Тегеран и Вашингтон возобновят переговоры по СВПД

25 июн. 15:13

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о возобновлении в ближайшее время переговоров между Ираном и США по СВПД.

Боррель находится с официальным визитом в Тегеране, где провел встречу с министром иностранных дел республики Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Глава дипломатии отметил, что приезд в столицу Ирана преследует лишь одно: придать новый импульс переговорам и вернуть в нужное русло ядерную сделку СВПД.

"На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды, чтобы решить последние оставшиеся вопросы", - написал он в Twitter.

Ранее глава МИД Ирана заявлял, что Тегеран готов продолжить переговоры по СВПД и намерен в них ориентироваться на результат.

"Соблюдая парламентский закон, мы продолжаем переговоры и призываем США быть реалистичными и отказаться от безумия санкций, и еще МАГАТЭ следует сосредоточиться на технических обязанностях вместо принятия политизированного подхода. Мы, не колеблясь, нейтрализуем санкции", - сказал он.