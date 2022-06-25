Американская разведка будет изучать русский язык

25 июн. 14:42

Разведывательное управление Минобороны США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, включая русского.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте МВД США от имени DIA. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля.

Уточняется, что подрядчику необходимо предоставить доступ к онлайн-курсу иностранного языка для 200 пользователей, который должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира.

Среди языков изучения в запросе названы арабский, китайский, русский и испанский. Курс должен включать лексику из сообщений иностранных СМИ, модули по культуре и региональной специфике. Обучение рассчитано на один год, начиная с августа текущего года.