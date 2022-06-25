Названы самые дешевые билеты за границу в июле для россиян

25 июн. 14:37

Беларусь, Киргизия и Таджикистан стали самыми бюджетными заграничными авианаправлениями с вылетом в июле, сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Стоимость билета из России в Беларусь составляет 6,7 тыс рублей в одну сторону. Полет в Киргизию может обойтись россиянину за 11,7 тыс рублей, в Таджикистан — за 12,3 тыс рублей.

Самыми дешевыми пляжными направлениями признаны Арабский Эмираты (27,9 тыс рублей за один билет), Турция (32,7 тыс) и Израиль (34 тыс). Чуть дороже обойдется полет в Шри-Ланку - 35,2 тыс рублей.

Стоит отметить, что заметно снизилась цена билетов в Катар, где стоимость упала на 45% до 42,2 тыс рублей, а также в Ирландию, куда можно отправиться за 61,7 тыс рублей.