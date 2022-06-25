Даниил Медведев приедет в Нур-Султан

25 июн. 14:26

Действующая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев примет участие в турнире категории ATP 250 Astana Open в Нур-Султане.

"Я очень рад участвовать в турнире Astana Open в этом году. Многие великие игроки до меня приезжали в этот замечательный город, и я с нетерпением жду начала турнира", - приводит его слова пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Вице-президент организации Юрий Польский назвал традицией то, что "в Казахстан приезжают лучшие игроки мира".

"Ранее это были Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Жо-Вильфрид Тсонга и теперь действующая первая ракетка мира", - отметил чиновник. "У президента федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова хорошие отношения с игроком и его командой, что помогло пригласить Даниила. Будем рады в ближайшее время увидеть первую ракетку мира на кортах Национального теннисного центра Нур-Султана".

Стоит добавить, что теннисный турнир пройдет с 18 по 25 сентября.