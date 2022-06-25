Штормовое предупреждение на Кубани продлили еще на три дня

25 июн. 13:35

Обильные осадки и шквалистое усиление ветра продлятся в Краснодарском крае до понедельника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В течение суток 25-27 июня местами в крае ожидаются: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 16 муниципалитетах региона возможны дождевые паводки, а еще в 18 районах - сход оползней, селей и просадка грунта.