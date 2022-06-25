Россия и Грузия увеличили товарооборот

25 июн. 13:23

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2022 года вырос на 28% по сравнению с прошлым годом и составил $764,2 млн, а экспорт из Грузии в Россию упал на 0,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Россия занимает третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии, доля товарооборота между странами составляет 11% от всей внешней торговли за пять месяцев текущего года.

Из Грузии в Россию за январь-май 2022 года вывезли 31,8 тыс тонн минеральной и пресной воды, 38 тыс тонн ферросплавов, 17,1 тыс тонн натурального виноградного вина, 14 тыс тонн газированных напитков и многое другое.

На Россию приходится 10% от общего объема грузинского экспорта за отчетный период.

Россия продолжает оставаться самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-мае этого года в Грузию из России поступило пшеничной муки общим весом 62,3 тыс тонн.

Из России также завезли 153 тыс тонн природного и попутного газов, более 138 тыс тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.

Импорт из России составил 11,5% от общего объема ввезенных в Грузию за пять месяцев товаров.

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В прошлом году страны наторговали более чем на $1,6 млрд, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.