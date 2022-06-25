Ставрополье поможет ЛНР подготовиться к зиме и учебному году

25 июн. 13:11

Ставропольский край разработал план совместной работы с Антрацитовским районом Луганской Народной Республики в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы региона.

"Видим своей первой задачей помочь территории подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода, к началу учебного года. Важное направление партнерства - восстановление дорожной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Глава края также сообщил о временном размещении в Антрацитовском районе мобильной асфальтобетонной производственной линии.

"Такое решение не отразится на темпах выполнения планов дорожного ремонта на Ставрополье", - отметили в пресс-службе.