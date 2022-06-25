Узбекистан сменит Конституцию вслед за Казахстаном

25 июн. 12:18

Парламентское издание "Народное слово" опубликовала разработанный по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию республики.

Документ содержит десятки изменений и дополнений, которые планируется внести в основной закон Узбекистана. Так, в поправках говорится об увеличении президентского срока с пяти до семи лет и о запрете смертной казни.

Внешняя политика Узбекистана, в соответствии с проектом, исходит из принципов уважения прав и свобод человека, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, территориальной целостности стран, мирного решения любых споров, невмешательства во внутренние дела других государств, а также иных общепризнанных принципов и норм международного права.

Кром того, в проекте сказано, что в Узбекистане признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным нормам международного права и в соответствии с действующей Конституцией и что государство готово защищать своих граждан, как внутри, так и за пределами страны.