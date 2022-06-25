Саудовская Аравия потратит на развитие собственной фармацевтической промышленности $3,4 млрд

25 июн. 12:09

Власти Саудовской Аравии приняли решение инвестировать $3,4 млрд в развитие собственной фармацевтической промышленности. Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар Аль-Хурейф, передает Саудовское агентство печати.

Он рассказал, что развитие фармацевтического сектора будет происходить в несколько этапов. На первоначальном этапе Саудовская Аравия сосредоточится на локализации производства жизненно важных лекарственных препаратов, инсулина, вакцин от наиболее распространенных заболеваний. Министр также надеется, что Эр-Рияд сможет наладить производство препаратов, получаемых из плазмы крови человека.

После первого этапа королевство планирует наладить производстве иммунобиологических лекарственных препаратов и препаратов для лечения рака.

По словам Бандара Аль-Хурейфа, благодаря локализации фармацевтического производства Саудовской Аравии превратится в логистическую платформу для снабжения вакцинами и жизненно важными препаратами других ближневосточных стран, передает ТАСС.