Чуть более трех тыс россиян заразились коронавирусом

25 июн. 11:52

За минувшие сутки в России выявили 3 072 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 230, в Санкт-Петербурге - 232, в Подмосковье - 208. В Краснодарском крае - 76, в Ставропольском крае - 34, в Крыму - 27, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 7, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 415 877.

Госпитализированы за сутки 1 152 человека. Выздоровели - 3 454 пациента, за все время - 17 842 800.

Умерли за сутки 61 человек, с начала пандемии – 380 837.