Аграрии Казахстана несут многомиллионные убытки

25 июн. 11:37

Обильные осадки побили бахчевые и хлопковые поля в Жетысайском районе Туркестанской области, пишет Otyrar.kz.

"Урон моим посевам достигает свыше миллиона тенге. Расходы добавляет и подорожавшая солярка. А ущерб от погибшего винограда не меньше 3 млн тенге. Весь виноград погиб. В этом году его больше не будет", - заявил житель села Айдала Бердияр Едильбаев, который высадил на десяти гектарах виноград, хлопок и кукурузу.

Кроме того, сильная жара в первые дни лета в Кызылкумском и Дильдабековском сельских округах нанесла ущерб порядка тысячи гектарам посевов. Потери крестьян уже превысили десятки млн тенге. Сейчас фермеры со страхом ждут наступления осени, поскольку урожай теперь не продашь, а за кредиты нужно расплачиваться.

"Ходили в администрацию, в управление сельского хозяйства, но там говорят мы не можем оказать никакой помощи, это стихийное бедствие", - сказал другой аграрий Абдулла Меирбеков.

Чиновники отметили, что если посевы были застрахованы, то потери будут возмещены.