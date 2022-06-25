Лесные пожары в Турции взяты под контроль

25 июн. 11:25

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил о взятии под контроль лесных пожаров в Мармарисе.

Ранее в управлении лесного хозяйства провинции Мугла в Турции рассказали, что крупное возгорание вспыхнуло в Мармарисе, огонь распространяется из-за сильного ветра. Президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил вертолетную инспекцию в Мармарисе.

У властей Турции были подозрения о диверсии. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщал, что задержанный в связи с пожарами в Мармарисе признался в умышленном поджоге. По его словам, преступник разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе и что был пьян во время поджога.

"Пожар полностью взят под контроль", - приводит слова министра РИА Новости.