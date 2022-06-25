Токаев призвал к привлечению иностранного капитала в экономику Казахстана

25 июн. 10:36

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с управляющим Международного финансового центра "Астана" Кайратом Келимбетовым сообщил о желании привлечь иностранные инвестиции в экономику республики, сообщает пресс-служба лидера страны.

"Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны в тесном взаимодействии с правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка", - сказано в сообщении.

Казахстанский лидер также ознакомился с результатами работы центра за 2021 год. Ему рассказали о готовности к проведению с 27 по 29 июня международной конференции Astana Finance Days, в рамках которой будет обсуждаться новая роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства.