Ростовский губернатор зовет туристов в Таганрог

25 июн. 10:07

Глава Ростовской области Василий Голубев назвал города и достопримечательности региона, которые советует посетить путешественникам.

"Рекомендую посетить Таганрог, Старочеркасск, Азов, хутор Старозолотовский, казачьи станицы, в том числе родину Шолохова", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, по мнению губернатора, туристам стоит посетить винодельни Долины Дона, природный парк "Донской", парк "Лога", Танаис, а также проехать по межрегиональному маршруту "Золотое Кольцо Боспорского Царства", побывать на берегах Дона и Северского Донца, в Белой Калитве.

В 2022 году в Ростовскую область должны приехать около 3 млн туристов, включая следующих на отдых на юг страны транзитом.