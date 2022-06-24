Глава МВФ считает необходимым отменить ограничительные пошлины

24 июн. 23:57

Текущая ситуация в мировой экономике требует отмены введенных в последние пять лет ограничительных пошлин, сказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на заседании Фонда с американскими представителями.

"В ходе наших переговоров власти подчеркнули их приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах международной торговле. В этом контексте, особенно во время высокой инфляции и напряженной цепочки поставок, мы ясно видим преимущество от отмены тарифов, введенных в последние пять лет", - цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, по словам Георгиевой, США могут взаимодействовать со своими торговыми партнерами, чтобы урегулировать "долгосрочные опасения и разногласия", существующие в мировой торговой системе.