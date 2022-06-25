В Махачкале пройдет этно-рок-джаз-фестиваль

25 июн. 4:21

В Махачкале в предстоящие выходные, 25 и 26 июня, состоится IV Открытый дагестанский фестиваль этно-рок-джаз музыкальной культуры "PROявление05", говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Дагестана.

"В программе: громкие хиты и гитарные рифы, микс из битловских композиций и собственных андеграунд-творений музыкантов, безумная энергетика, виртуальное исполнение, и, что немаловажно, живой звук!" - указано в релизе.

Уточняется, что участниками фестиваля станут популярные дагестанские коллективы, а также казанская группа "Мураками" и Сергей Табачников из Москвы.