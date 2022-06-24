Кубанские спасатели продлили штормовое предупреждение до понедельника

24 июн. 23:42

Пришедшие на Кубань дожди, град и шквалистое усиление ветра продлятся до понедельника, в регионе действуют шесть экстренных предупреждений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"25-27 июня местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи", - говорится в пресс-релизе МЧС, передает "Интерфакс".

В 16 муниципалитетах края возможен дождевой паводок, еще в 18 районах - сход оползней, селей и просадка грунта, - говорится в информации краевого МЧС.