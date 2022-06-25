Грязевой вулкан Шуго закрыли для туристов

25 июн. 8:34

Особо охраняемая природная территория "Грязевой вулкан Шуго" в Крымском районе Краснодарского края использовалась незаконно - арендаторы установили помосты и перила и брали с туристов деньги за посещение, - сообщает прокуратура.

Правоохранители отмечают, что у предпринимателей не было лицензии на пользование недрами, лесной декларации на текущий год, а также проекта освоения леса. У основания грязевого вулкана арендаторы установили перила и настилы для прохода к искусственно созданной грязевой "ванне".

"Кроме того, с посетителей за доступ к особо охраняемой природной территории арендатором необоснованно взималась денежная плата", - добавили в пресс-службе краевой прокуратуры, передает 93.ru.

Прокуратура направила в суд иск о запрете деятельности данного ИП и других лиц на грязевом вулкане Шуго. Также арендаторов обязали убрать все конструкции. Суд запретил незаконную деятельность на грязевом вулкане до устранения всех нарушений.