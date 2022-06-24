Карачаево-черкесские садоводы к 2030 году удвоят площадь садов

24 июн. 23:14

Уже к 2030 году площадь садов интенсивного типа в Карачаево-Черкесии (КЧР) вырастет в два раза - до более чем 1,8 тыс га, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Возрождение садоводства в Карачаево-Черкесии началось в 2017 году с фруктового сада интенсивного типа в 200 га. Последующие четыре года в регионе активно велась закладка таких садов, и на сегодняшний день их площадь составляет более 911 га, а к 2030 году планируется увеличение площадей вдвое", - сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

На сегодняшний день во всех муниципальных районах региона заложено 315 садов интенсивного типа на территориях личных подсобных хозяйств, объединенных в 11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Целью программы является увеличение производства плодов, а также увеличение урожайности до 36 т с 1 га и обеспечение сырьем перерабатывающей промышленности.