Почему Грузия не получила статус кандидата в ЕС

На ключевом саммите в Брюсселе 27 лидеров Европейского Союза решили предоставить Украине и Молдавии давно желанный статус кандидатов на вступление в блок. Что касается Грузии, она была обозначена как ”перспективная страна”. Эта формулировка - своего рода предпосылка к официальному получению статуса, полагает Euronews.

”Будущие этих стран и их граждан - в Европейском союзе, - заключили европейские лидеры. - Европейский совет готов предоставить статус страны-кандидата Грузии, как только вопросы, обозначенные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство, будут решены”.

Грузия с населением в 4 млн человек уже давно считает себя европейским государством, хотя ее географическая удаленность от блока и расположение в Южнокавказском регионе на границе с Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией вызывает вопросы о континентальной принадлежности.

В стране регулярно проводятся выборы представителей общественности. Но система неустойчива, часто появляются сообщения о мошенничестве, запугивании, подкупе голосов, кумовстве и полицейском беспределе. Как сообщает Freedom House, олигархи обвиняются в излишнем влиянии на политическую жизнь Грузии и СМИ, а гражданские свободы ”защищаются непоследовательно”.

В октябре 2020 года в стране начался политический кризис: оппозиционные партии заявили, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы, и отказались признавать поражение. В итоге общество было поляризовано, начались аресты. Затем политические фракции отказались занять места в парламенте, когда победившая партия ”Грузинская мечта” формировала новое правительство.

По мере развития кризиса президент Европейского совета Шарль Мишель лично вмешался, чтобы помочь в заключении соглашения и возвращении всех сторон в законодательную палату. Соглашение также предусматривало ряд избирательных и судебных реформ, однако ”Грузинская мечта” позже отозвала свою подпись.

Длительная нестабильность была отражена в комментариях Комиссии к заявке Грузии, исключающих возможность предоставление статуса кандидата в члены ЕС.

”У Грузии есть все основания для того, чтобы добиться стабильности всех институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, даже несмотря на то, что текущая динамика подрывает достигнутый прогресс”, - говорится в заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС.

Комиссия представила список проблем, которые Грузия должна решить, в том числе разобраться с политическим разделением, обеспечить должное функционирование всех государственных институтов, а также снизить влияние олигархов.

Список необходимых реформ для Грузии значительно длиннее, чем тот, что был предоставлен Украине и Молдавии, которые, как ожидается, осуществят необходимые меры к концу года.

После того, как стало известно о решении Брюсселя, около 60 тыс. демонстрантов вышли на улицы Тбилиси, чтобы выразить свое разочарование и требовать членства в ЕС.

”Отстает на шаг”

Но народной воли оказалось недостаточно для лидеров ЕС. Встретившись в Брюсселе в четверг, 27 членов блока решили поддержать Комиссию и оставили Грузию без статуса страны-кандидата. ”Грузия отстает на шаг”, - сказал премьер-министр Дании Марк Рютте.

Несмотря на неудачу, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что признание европейской перспективы страны - ”исторический шаг”. ”В течение следующих месяцев мы готовы упорно работать, чтобы получить статус кандидата”, - сказала политик. Зурабишвили присоединилась к лидерам ЕС в онлайн-формате и поблагодарила их за их решение.

В конце саммита Мишель выразил надежду, что страна продвинется вперед в осуществлении необходимых реформ, а Европейский совет в итоге предоставит Грузии статус кандидата. Он, правда, не уточнил, когда именно это может произойти. ”Все грузинские институты очень близки к достижению прогресса, - заявил Мишель. - Я уверен, что за счет воли политический ландшафт в Грузии преобразится. В стране точно знают, какие шаги и в каком направлении нужно сделать”.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ”невероятное стремление” Грузии присоединиться к блоку - ”сильнейший импульс” к европейской интеграции. ”Политический прогресс значительный. Теперь нужно провести несколько важных реформ и продемонстрировать политическое единство. Необходимо задействовать политическое общество и продвинутся в процессе проведения реформ, и тогда следующие этапы окажутся в пределах досягаемости”, - добавила политик.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры ЕС оценили ”волю людей, которые вышли на улицы с призывом к европейской интеграции”.

Еврокомиссия отчитается перед Европейским советом о прогрессе грузинского правительства к концу года. На основе отчета европейские лидеры определят, готовы ли они предоставить стране статус кандидата, что требует единогласного решения всех 27 членов блока.