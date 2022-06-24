Датчик разгерметизации сработал на самолете, летевшем в Ереван

24 июн. 22:10

Пассажирский самолет Superjet, направлявшийся из Екатеринбурга в Ереван, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации, рассказал источник в экстренных службах.

"Пассажирский Sukhoi Superjet, вылетевший в Ереван, вернулся в аэропорт вылета Кольцово после сработки датчика разгерметизации, посадка прошла благополучно", - приводит его слова ТАСС.

На борту воздушного судна было 80 пассажиров и шесть членов экипажа. Причина инцидента выясняется.

Из данных табло аэропорта следует, что рейс задержан на шесть часов, до 03:00 (01:00 мск) завтрашнего дня.