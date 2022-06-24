Создание реестра турагентств отложили в России

24 июн. 21:59

Правительство России разрешило отложить запуск реестра турагентств до 31 декабря следующего года, такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство в рамках антикризисной поддержки отрасли разрешило турагентам до конца 2022 года продолжать работу без внесения сведений в единый федеральный реестр турагентов, который создается по аналогии с реестром туроператоров", - цитирует сообщение пресс-службы Ростуризма "Интерфакс".

В службе подчеркнули, что решение правительства даст возможность поддержать устойчивость туристического рынка.