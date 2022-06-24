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Оппозиция отправилась в очередное шествие в Ереване

Оппозиция отправилась в очередное шествие в Ереване

Армянская оппозиция сегодня вечером в Ереване проводит очередное шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, об этом пишут СМИ.

Оно началось после митинга на площади Франции. Там координатор движения "Сопротивление", вице-спикер парламента Ишхан Сагателян сообщил, что через неделю состоится очередная акция протеста, и пообещал, что оппозиция не намерена прекращать их, передает Sputnik Армения.

Затем демонстранты отправились шествием по проспектам, они намерены выступить у здания Высшего судебного совета на фоне скандала с угрозами в адрес его экс-главы Рубена Вардазаряна, передает РИА Новости.

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