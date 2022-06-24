В Тебердинском нацпарке заработает новый турмаршрут

24 июн. 22:29

Уже этим летом в Тебердинском национальном парке Карачаево-Черкесии откроется новый пеший экомаршрут, - сообщил начальник отдела экопросвещения нацпарка Юрий Саркисян.

"Это будет пятикилометровый пеший маршрут с подъемом на высоту около 2200 м над уровнем моря. Планируется, что прохождение маршрута будет рассчитано на один день", - рассказал Саркисян, уточнив, что сейчас озера, расположенные на северных склонах хребта Мусса-Ачитара, можно увидеть только с канатной дороги, а после открытия турмаршрута появится возможность подойти к одному из озер, передает "Интерфакс".

Уже ведется расчистка завалов и формирование тропы для туристов. Далее будет проведено обустройство маршрута, в том числе установка аншлагов, мест отдыха и КПП, - добавил начальник отдела экопросвещения.