У прокуратуры Ставрополья есть сомнения по застройке заповедной зоны Бештау

24 июн. 21:46

Прокуратура Ставрополья выясняет достоверность информации об уничтожении федерального заповедника ради строительства элитного жилого комплекса в районе горы Бештау в Кавказских Минеральных Водах, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

"В связи с многочисленными публикациями в СМИ и поступившими обращениями местных жителей краевая прокуратура организована проверку соблюдения природоохранного законодательства в районе горы Бештау", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Следователям предстоит установить законность перевода территории из сельхозземель населенных пунктов, проверяются факты вырубки зеленых насаждений и проведения стройработ.

В публикации в соцсетях сообщается, что 300 га федеральных сельхозземель в пригороде Лермонтова были переведены в территорию под строительство, а владелица земли якобы решила возвести на заповедной территории элитный жилой комплекс.