Протестующие в Тбилиси дали премьеру неделю на отставку

24 июн. 21:24

Участники многотысячной акции протеста в Тбилиси требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом пишут СМИ. Они скандируют "Цади!" — "Уходи!".

Организаторы акции, в которой участвуют студенты из 15 вузов, - активисты из оппозиционного движения "Сирцхвилиа" ("Это позор"). Требования демонстрантов озвучил один из участников "Сирцхвилиа" Шота Дигмелашвили. По их мнению, премьер-министр должен уйти в отставку, в стране должно быть создано правительство Национального согласия - оно и выполнит рекомендации Еврокомиссии, пишет "Новости-Грузия". Все это должно быть сделано за неделю.

Третьего июля "Сирцхвилиа" организует еще одну акцию, которая в случае невыполнения требований превратится в перманентную.