Белорусская пряжа стала на треть дешевле для предприятий КЧР

24 июн. 21:32

Минпром Карачаево-Черкесии (КЧР) договорился с предприятиями Беларуси о партнерстве и взаимовыгодной кооперации: теперь отпускная цена на белорусскую пряжу для предприятий КЧР станет значительно ниже, - сообщила замглавы Минпрома КЧР Юмрана Теунаева.

"Мы вышли на Минэкономразвития России, они - на министерство экономики Беларуси. В результате была достигнута договоренность о снижении на 32% отпускной цены белорусской пряжи для предприятий КЧР", - рассказала Теунаева, передает "Интерфакс".

Предприятия КЧР в год закупают около 1 тыс т белорусской пряжи в год. В основном это продукция ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье".

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии функционирует более 30 предприятий легкой промышленности, занимающихся производством пряжи и трикотажных изделий. Большинство из них использует белорусское сырье.