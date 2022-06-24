Территории опережающего развития Дагестана пополнили 19 новых резидентов

24 июн. 21:18

Только с начала текущего 2022 года власти Дагестана включили в список резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Каспийске и Дагестанских Огнях 19 новых предприятий, - сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона.

"В 2022 году в реестр резидентов ТОСЭР "Каспийск" и "Дагестанские Огни" включено 19 предприятий для реализации инвестпроектов с общим объемом привлеченных инвестиций более 454 млн рублей. Всего за год реализации проектов резидентами ТОСЭР создано 338 рабочих мест", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

До конца года власти региона планируют привлечь дополнительно не менее 30 резидентов, реализующих инвестпроекты в области агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности, строительства, здравоохранения, спорта, туризма и рекреации, транспорта и логистики. Это позволит не только создать 934 рабочих места, но и привлечь инвестиции в сумме 1 млрд 984 млн рублей.