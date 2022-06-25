Центральноазиатские лидеры потянулись в Тегеран

В последнее время контакты между Ираном и Центральной Азией ознаменовались визитами на высшем уровне и соглашениями о сотрудничестве. Президенты Таджикистана, Туркменистана и Казахстана один за одним побывали в Тегеране. Каждая из стран считает Иран партнером в различных сферах, например, в торговле и развитии транзитных коридоров, а также импортером энергии и гарантом безопасности. Укрепление связей откроет торговые маршруты в южном направлении и обеспечит гарантии безопасности, пишет The Diplomat.

Объединенные Афганистаном

В мае президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые с 2013 года побывал в Тегеране. Несмотря на культурные и языковые связи, таджикско-иранские отношения были непростыми, но на этот раз всё иначе. Накануне визита Рахмона в Иран, страны открыли совместный завод по производству дронов в Таджикистане, где будут собираться иранские БПЛА ”Абабиль-2”. Возможно, таким образом Душанбе отреагировал на покупку Киргизией турецких ”Байрактаров” в прошлом году.

В Тегеране Рахмон встретился с иранским президентом Эбрахимом Раиси и верховным лидером Али Хаменеи. Был подписан привычный пакет соглашений о сотрудничестве в различных сферах, в том числе торговой, энергетической и транспортной. Но самый главный вопрос на повестке касался безопасности и, в частности, Афганистана.

Во время встречи с Рахмоном иранский президент выразил обеспокоенность в связи с нестабильностью в Афганистане, обозначив борьбу с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью в качестве важного аспекта деятельности Ирана и Таджикистана. ”Обе наших страны уверены, что присутствие посторонних в регионе не способствует укреплению безопасности и не будет продуктивным в будущем”, - сказал Раиси.

Уже в июне в Душанбе состоялась встреча совместной оперативной группы по безопасности, в которой приняли участие заместитель министра внутренних дел Ирана и министр внутренних дел Таджикистана. Иранская сторона выразила готовность оказать поддержку любого рода в сфере безопасности, а Таджикистан обязался усилить сотрудничество в сфере борьбы против терроризма, организованной преступности и контрабанды наркотиков.

Таджикистан - главный оппонент режима талибов*. Это связано, в частности, с присутствием в Афганистане таджикских боевиков из группировки ”Джамаат Ансарулла”, которых талибы* поставили вдоль общей границы. В начале мая афганская ячейка ИГИЛ* заявила о запуске нескольких ракет в сторону Таджикистана.

У Ирана свои проблемы с соседним Афганистаном. Вдоль границы случаются перестрелки, а столкновения в декабре и марте привели к потерям. Есть также проблемы с обеспечением условий для афганских беженцев в Иране. Режим талибов в Афганистане - нежеланный сосед как для Тегерана, так и для Душанбе.

Пока Россия, традиционный гарант безопасности Таджикистана, занята на Украине, Душанбе ищет союзников в регионе. Как пишет Central Asian Bureau for Analytical Reporting, ”Тегеран - идеальный вариант”. Обеим странам неспокойно из-за Афганистана, а Иран - уже партнер России, так что подобное взаимодействие не обеспокоит Москву.

Газовый вопрос

До недавнего времени отношения между Туркменистаном и Ираном были не самыми лучшими. Тегеран покупал туркменский газ до 2017 года, но затем стороны не смогли договориться о цене и газовый экспорт был прекращен. Туркменистан потерял клиента, в результате чего его зависимость от Китая усилилась, а Иран столкнулся с проблемами обеспечения небогатого энергетическими ресурсами северо-восточного региона. Но теперь ситуация меняется.

В середине июня новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Иран. Это был его второй официальный визит за границу в качестве президента, и второе посещение Тегерана в этом году (он побывал в стране в январе в качестве заместителя премьер-министра). В иранской столице Бердымухамедов встретился с президентом страны и верховным лидером. Как и в случае с Рахмоном были подписаны всевозможные соглашения, в том числе и в торговой, экономической и транспортной сферах. Но важнее всего то, что произошло вне протокола.

Министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что его страна работает над тем, чтобы выплатить долг Туркменистану, который, как сообщает туркменская сторона, составляет $1,8 млрд. В самом заявлении ничего нового нет: то же самое он говорил и в прошлом году, однако на этот раз министр объяснил, как будет выплачиваться задолженность. $1,6 млрд погасит Ирак, который задолжал Ирану, также за газ.

Иран играет важную роль в трехстороннем соглашении с Туркменистаном и Азербайджаном. В рамках свопа, действующего с прошлого года, Иран импортирует туркменский газ на востоке и экспортирует эквивалентные объемы на запад в Азербайджан. Баку уже дал понять, что хочет удвоить нынешний импорт, составляющий 1,5-2 млрд кубометров газа.

Кроме погашения долга, потенциального возобновления газового экспорта в Иран, а также увеличения объемов поставок в Азербайджан, Туркменистан хочет через Иран экспортировать электроэнергию в третьи страны. Таким образом, Тегеран может стать ключевым экономическим партнером Туркменистана, хотя сейчас Ашхабад почти полностью зависит от Пекина. Иран сможет обеспечить свои северо-восточные территории газом и начнет получать транзитные сборы. Грузоперевозки также важный компонент отношений двух стран.

В поисках транспортного коридора

19 июня в Иран прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он стал третьим лидером Центральной Азии, посетившим страну за месяц. Как и Рахмон и Бердымухамедов, Токаев он встретился с Раиси и Хаменеи. Это не первый визит высокопоставленного представителя Казахстана: в феврале в иранской столице побывал министр торговли.

В Тегеране Токаев и его иранский коллега подписали девять соглашений о сотрудничестве (столько же было подписано с Бердымухамедовым) в транспортной, энергетической, инвестиционной и туристической сферах. Было объявлено о создании совместных торговых палат, а также 14-дневный безвизовый режим для иранцев, прибывающих в Казахстан. Но больше всего Иран интересует Нур-Султан в качестве транзитного коридора.

Токаев и Раиси виртуально из Тегерана приняли участие в церемонии запуска первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию, проходящего через территорию Туркменистана и Ирана. В период, когда Россия оказалась под санкциями, Казахстан ищет возможности диверсификации торговых маршрутов. Иран и Туркменистан - одна из альтернатив. Поезда смогут преодолевать более 6 тыс. километров, разделяющих Казахстан и Турцию, за 12 дней. Следующий шаг - подключение Китая к коридору. Однако проект не совсем новый, учитывая что железнодорожное сообщение между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном действует с 2014 года. Тем не менее именно сейчас его важность возросла.

Казахстан также интересуют иранские порты Бендер-Аббас и Чабахар. В Бендер-Аббасе представительство Казахстана было открыто в 2018 году, и теперь Казахстан выражает заинтересованность в Чабахаре, поскольку он ключ к торговым отношениям между Индией и Центральной Азией.

Несмотря на то, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев еще не побывал в Иране в этом году, 20 июня по инициативе иранской стороны министры иностранных дел обеих стран провели телефонный разговор, обсудив сотрудничество в различных сферах. Как и Казахстан, Узбекистан в основном заинтересован в иранском транзитном потенциале. Один из приоритетов внешней политики нынешней узбекской администрации - получение доступа к азиатским портам на юге: как в Пакистане, так и в Иране. Узбекистан уже сотрудничает с Бендер-Аббасом, а в этом году получит доступ к Чабахару.

С недавних пор отношения между Ираном и Центральной Азией улучшаются. Иран может получить выгоду от налаживания связей посредством обеспечения газом своих граждан, за счет транзитных сборов, а также сотрудничества в сфере безопасности. Центральной Азии такое партнерство тоже на пользу, хотя американские санкции и замедляют процесс. Иран может стать покупателем региональных энергоресурсов, поставщиком военного оборудования, но самое главное - Центральная Азия разрешит свои логистические проблемы и получит более широкий доступ во внешний мир.

*организации, запрещенные в РФ